В Азербайджане с завтрашнего дня выдаваемые покупателям полиэтиленовые пакеты станут платными

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 15 февраля полиэтиленовые пакеты, выдаваемые покупателям в магазинах, станут платными.

Как сообщает во вторник Trend, данную информацию распространило Общественное объединение "Развитие торговых сетей".

"Государственной службой по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, Государственной налоговой службой при Министерстве экономики Азербайджана, Министерством экологии и природных ресурсов АР было направлено письмо в общественное объединение "Развитие торговых сетей". В письме отмечается, что в целях снижения негативного воздействия отходов полиэтиленовых пакетов на окружающую среду, согласно постановлению Кабинета Министров № 25 от 2 февраля 2021 года, начиная с этой даты, полиэтиленовые пакеты размером 15-50 микрон, предназначенные для сбора продуктов на кассах магазинов, должны оплачиваться как отдельный товар.

Отмечается, что в связи с этим, в целях повышения эффективности мер, направленных на решение экологических проблем, обеспечения их оперативного решения, в том числе оздоровления окружающей среды, с 15 февраля 2023 года полиэтиленовые пакеты будут предоставляться клиентам за отдельную плату", - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)