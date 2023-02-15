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В Азербайджане возбуждены уголовные дела в отношении ряда председателей муниципалитетов

Общество Материалы 15 февраля 2023 11:31 (UTC +04:00)
В Азербайджане возбуждены уголовные дела в отношении ряда председателей муниципалитетов

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В течение 2022 года были приняты меры по усилению административного контроля за эффективным использованием средств местного бюджета, обеспечением законности и прозрачности в сфере управления муниципальным имуществом (в том числе землями), предотвращением случаев, способствующих коррупции и другим правонарушениям.

Как сообщает в среду Trend, об этом было отмечено в докладе по осуществлению административного контроля за деятельностью муниципалитетов в 2022 году, который обсуждался на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по региональным вопросам.

Было отмечено, что в ходе проведенных мероприятий были выявлены 27 фактов серьезных нарушений, собранные документы были направлены в соответствующие следственные органы для дачи правовой оценки, по 12 из них возбуждены уголовные дела.

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