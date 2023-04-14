В этом году в Физулинском районе будет завершен ремонт трех водохранилищ (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В этом году в Физулинском районе будет завершен ремонт трех водохранилищ.

Об этом сказал в пятницу Trend представитель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Дильгам Шарифов.

"На освобожденной от оккупации территории Физулинского района находятся водохранилища Кенделенчай-1, Кенделенчай-2 и Ашагы Кенделенчай. Водохранилище Кендаланчай-1 было построено в 1951 году, Кендаланчай-2 - в 1962 году, а Ашагы Кенделенчай было построено и введено в эксплуатацию в 1980 году. Первые два водохранилища питают водохранилище Ашагы Кенделенчай. За 30 лет все три водохранилища пришли в аварийное состояние. Поэтому вода из них сливается, проводятся ремонтные работы на плотинах, водоотводных сооружениях и каналах. Водохранилище Кендаланчай-1 имеет объем 3,9 миллиона кубометров, Кендаланчай-2 - 2,1 миллиона кубометров, а водохранилище Ашагы Кенделенчай - 9,5 миллиона кубометров. Также строится защитная дамба, обновляются заграждения, бетонируется водоочистное сооружение. Все работы планируется завершить в октябре 2023 года", - сказал он.