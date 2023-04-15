Завтра в Баку будет до 19 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, днем местами возможны осадки, порывистый северо-западный ветер, сообщили в субботу Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 10-12°, днем - 15-19° тепла.

Атмосферное давление повысится с 767 до 772 миллиметров ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 65-75 процентов.

В районах Азербайджана местами возможны осадки, туман, порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем - 17-22° тепла, в горах ночью от 0 до 5° тепла, днем – 5-10° тепла.