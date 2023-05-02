Я был в числе тысяч молодых людей, направленных на учебу в Москву с благословения великого лидера Гейдара Алиева - Али Асадов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - С безграничным чувством гордости могу сказать, что среди тысяч молодых людей, отправленных в Москву для получения высшего образования с благословения великого лидера Гейдара Алиева, был и я.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов во время выступления на мероприятии с участием лиц, получивших образование за пределами Азербайджана, посвященном 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Он отметил, что в результате неустанных усилий великого лидера Гейдара Алиева в 1970-80-е годы были созданы условия для получения до 15 000 молодых людей из Азербайджана высшего образования, подготовки в качестве высококвалифицированных специалистов по более чем 250 специальностям, охватывающим свыше 80 областей, в более чем 170 наиболее известных вузах 50 крупных городов бывшего СССР.

"Хотя мы и не представляли себе в полной мере глобальную цель предпринятых в этом направлении шагов, но осознавали свою ответственность – важность подготовки в качестве необходимых Азербайджану специалистов, и еще больше нас воодушевляло благословение главы республики. Спустя годы великий лидер отмечал, что целью этой стратегии была подготовка национальных кадров по многим специальностям, а также расширение кругозора азербайджанской молодежи", - сказал он, добавив, что также в те годы великий лидер принял меры для обеспечения равного доступа граждан к системе высшего образования.

По словам премьер-министра, великий лидер продолжал держать в центре внимания молодежь, получающую образование за пределами Азербайджана, всячески заботился о ее развитии. Каждый год в конце августа он встречался с молодыми людьми, которые отправятся на учебу за пределы страны, давал им ценные советы. И такие встречи проводились последовательно с 1969 года по август 1982 года. Направляя молодежь на учебу, великий лидер говорил, что придет время, и эти кадры понадобятся стране, придет время, и Азербайджан, наконец, станет независимым, и эти кадры обеспечат независимость Азербайджана.

"И, конечно же, так и произошло. Несомненно, одним из важных направлений политики Гейдара Алиева в области подготовки кадров в престижных вузах была подготовка национальных военных кадров. Известно, что каждый год, начиная с 1972 года, великий лидер отправлял сотни молодых азербайджанцев на учебу в высококвалифицированные военные школы СССР. В те годы именно по его личной инициативе, с большими трудностями в Баку была создана военная школа имени Джамшида Нахчыванского", - сказал Асадов.

Премьер-министр добавил, что когда выдвигались эти инициативы, уделялось особое внимание подготовке национальных военных кадров, никто не мог представить себе, что азербайджанскую армию, которая осенью 2020 года преодолеет с легким вооружением крутые шушинские скалы, будут вести именно национальные кадры, получившие военное образование с благословения великого лидера Гейдара Алиева.