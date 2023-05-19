В Азербайджане профилактический осмотр детей включен в пакет ОМС

БАКУ /Trend/ - Профилактические медосмотры в рамках пакета услуг обязательного медицинского страхования (ОМС) включают в себя обязательную диспансеризацию детей, регулярное стоматологическое обследование.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), обследования по оказанию первичной медико-санитарной помощи проводятся бесплатно в поликлиниках или центрах семейного здоровья, где дети состоят на учете.

Обязательная диспансеризация детей до 18 лет проводится по утвержденному графику с учетом возраста и состояния здоровья детей. Обследование детей до 3 лет проводится несколько раз в течение года, детей от 3 до 18 лет - один раз в год. Следует отметить, что осмотр детей до 3 лет врачом-педиатром проводится каждые 6 месяцев. Обследование детей проводят педиатр, офтальмолог, отоларинголог, невролог, логопед, стоматолог.