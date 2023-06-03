Задержаны лица, намеревавшиеся незаконно перейти из Ирана в Азербайджан (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В результате оперативных мероприятий, проведенных 2 июня на территории службы пограничного отряда "Лянкяран" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, были задержаны граждане Афганистана Хевад Асадзия Габибулрахман оглу, Фейзи Абдулбасид Абдулзахир оглу и Хабиби Мутуллах Абдулматин оглу, нарушившие государственную границу из Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики.

Об этом сообщили в субботу Trend в ГПС Азербайджана.

Было отмечено, что по данному факту продолжаются следственно-оперативные мероприятия.