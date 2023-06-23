Президент Национального паралимпийского комитета Азербайджана подал в отставку (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Ильгар Рагимов подал в отставку с поста президента Национального паралимпийского комитета Азербайджана.

По информации Trend, об этом сообщила пресс-служба структуры.

Президент Национального паралимпийского комитета Азербайджана Ильгар Рагимов проинформировал общественность о причинах своей отставки.

"30 июня в Португалии состоится внеочередная Генеральная Ассамблея IBSA (Международная спортивная ассоциация слепых). На ассамблее будет избран новый Совет директоров. Я баллотировался на пост президента IBSA и в случае избрания хочу посвятить свою деятельность реформам и преобразованиям в этой всемирной организации”,- сказал Рагимов.

Ильгар Рагимов поблагодарил Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за оказанное ему за эти годы доверие и пообещал достойно представлять Азербайджан в руководстве IBSA.

7 июля пройдет внеочередная отчетно-выборная конференция Национального паралимпийского комитета Азербайджана.