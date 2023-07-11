В рамках Дней поэзии Вагифа будут представлены литературно-музыкальные мероприятия (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Дни поэзии Вагифа, которые пройдут 13-15 июля 2023 года при организации Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры Азербайджанской Республики и Союза писателей Азербайджана, и на этот раз обещают интересную программу.

Как сообщает во вторник Trend, в культурной столице Азербайджана - городе Шуша, наряду с другими мероприятиями, будет организован День поэзии с участием азербайджанских и современных поэтов тюркских народов.

В насыщенную программу Дней поэзии Вагифа входит также концерт ансамбля старинных музыкальных инструментов. Народные артисты Азербайджана Мансум Ибрагимов, Назакет Теймурова, Тейюб Асланов, заслуженная артистка Азербайджана Фергана Гасымова и другие, наряду со стихами Вагифа, исполнят отрывки из бессмертных произведений Хагани Ширвани, Имадеддина Насими, Мухаммеда Физули, Мир Хамзы Нигари, Мир Мохсума Навваба, Моллы Панаха Вагифа, Низами Гянджеви и Шаха Исмаила Хатаи.

В рамках Дней поэзии Вагифа также будет представлена литературно-музыкальная композиция.