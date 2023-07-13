В Газахе дан старт Дням поэзии Вагифа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Дни поэзии Вагифа, проходящие при организации Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры Азербайджанской Республики и Союза писателей Азербайджана, начались 13 июля с возложения цветов к бюсту Вагифа в родном городе поэта - газахском селе Юхары Салахлы.

Как передает в четверг Trend, затем деятели культуры и искусства, члены Союза писателей Азербайджана, молодые писатели и поэты собрались в Парке мыслителей, расположенном в центре города Газах.

Выступивший заместитель министра культуры Мурад Гусейнов рассказал о значимости проведения Дней поэзии Вагифа. Он отметил, что после освобождения города Шуша от оккупации одни из первых распоряжений главы государства касались проведения в Шуше фестиваля "Харыбюльбюль" и Дней поэзии Вагифа. Начиная с 2021 года оба проекта реализуются Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры.

Он отметил, что Вагиф родился в Газахе, но прославился в Шуше, где и похоронен. Дни поэзии Вагифа, стартовавшие в Газахе, продолжатся 14-15 июля в культурной столице Азербайджана - Шуше.

Секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми в своем выступлении подчеркнул, что Дни поэзии Вагифа проводятся уже третий год после освобождения города Шуша.

"Еще в советское время Дни поэзии Вагифа начинались на родине Вагифа - в Газахе, и продолжались в Шуше. В этом году было решено, что дни поэзии, по традиции, также начнутся в Газахе. Сегодня уже дан старт проекту", - сказал он.

Литературовед Рустам Кямал в своем выступлении отметил, что Вагиф сыграл исключительную роль в заложении национальных этнических кодов в письменную литературу Азербайджана и создании образа азербайджанского народа в поэзии.

"Вагиф - это сплошная поэзия света. В его стихах такие слова, как "свет", "светоч", "огонь" самые значимые, самые употребляемые и самые заметные. Президент Ильхам Алиев и Фонд Гейдара Алиева покровительствуют нашей культуре, литературе, классике. Это играет огромную роль в их возрождении в памяти нации. Я, как интеллигент, благодарю за это руководство страны", - добавил он.

Поэт-публицист Акбер Гошалы отметил, что завтра участники мероприятия отправятся из Газаха в Шушу, где продолжатся Дни поэзии. Важным событием является также проведение этого мероприятия в культурной столице тюркского мира с участием поэтов и писателей тюркского мира.

Поэт Ибрагим Ильяслы также рассказал о неоценимых заслугах Вагифа в азербайджанской литературе и о богатстве, привнесенном в нее его творчеством.

Затем слово было передано поэтам и ашугам, прозвучали газели Моллы Панаха Вагифа.