Назван объем средств, выделенных на парк отдыха в Суговушане

СУГОВУШАН /Trend/ - Для парка отдыха в Суговушане первоначально было выделено около 4 миллионов манатов.

Об этом сказала заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Азада Гусейнова, сообщает в понедельник Trend.

Она отметила, что это включает в себя и проектировочные работы.

"В рамках этих работ осуществляется также подготовка проектно-сметной документации для второго этапа строительства", - сказала Гусейнова.

Отметим, что 16 октября Государственное агентство по туризму с участием около 40 представителей средств массовой информации страны организовало медиа-тур в недавно построенный парк отдыха в поселке Суговушан Тертерского района.

Напомним, что фундамент парка отдыха в Суговушане был заложен 20 марта 2022 года при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.

15 октября Президент Ильхам Алиев в ходе поездки в Тертерский район принял участие в открытии парка отдыха в поселке Суговушан, ознакомился с созданной здесь туристической инфраструктурой и проведенными работами по благоустройству.