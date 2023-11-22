Должность главного тренера сборной Азербайджана должен занять местный специалист - Вагиф Садыгов

БАКУ /Trend/ - На пост главного тренера футбольной сборной Азербайджана должен быть назначен достойный местный специалист.

Об этом в среду Trend сообщил вице-президент и член исполнительного комитета АФФА Вагиф Садыгов.

Он добавил, что его личное мнение заключается в том, что главным тренером должен быть местный специалист.

"Многие со мной согласны. Тем не менее, для выбора нового тренера будет создана специальная рабочая группа, в которой будут задействованы определенные члены исполнительного комитета и специалисты", - подчеркнул он.

Отметим, что сегодня состоялось внеочередное заседание исполнительного комитета АФФА (Ассоциации футбольных федераций Азербайджана), на котором было принято решение не подписывать новый контракт с итальянским специалистом Джанни Де Бьязи в качестве главного тренера сборной Азербайджана.

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