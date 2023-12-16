В Азербайджане стартовал зимний туристический сезон

ГУСАР /Trend/ - При организационной поддержке Государственного агентства по туризму состоялся двухдневный медиатур для представителей средств массовой информации в Шахдагский зимне-летний туристический комплекс с целью открытия зимнего туристического сезона в Азербайджане и популяризации возможностей туризма.

Как сообщает в субботу Trend, цель медиатура – популяризация зимнего туризма в Азербайджане, представление туристической продукции, повышение интереса к этой сфере, а также информирование общественности о возможностях подготовки к зимнему сезону Шахдагского зимне-летнего туристического комплекса, реализованных работах и новшествах. В рамках мероприятия журналистам была показана видеопрезентация о деятельности комплекса на 2023 год, предоставлена подробная информация о проведенных в комплексе реконструкционных работах.

Выступивший на мероприятии председатель ЗАО «Шахдагский зимне-летний туристический комплекс» Рустам Наджафов сообщил, что с этого зимнего сезона в пользование любителей лыжного спорта предоставлен специальный новый склон протяженностью 1800 метров, предназначенный для проведения различных международных лыжных соревнований. При этом для постоянного обеспечения снегом действующих в комплексе горнолыжных трасс количество снегогенераторов увеличено с 449 до 488. Р.Наджафов также отметил, что в этом году Шахдагский комплекс с целью расширения доступа к мировым туристическим рынкам и повышения туристической привлекательности выбран членом Евразийского альянса горных курортов, в который входят горные курорты России, Казахстана и Узбекистана. Это сотрудничество окажет положительное влияние на развитие зимнего туризма Азербайджана в будущем.

На мероприятии представителям СМИ сообщили, что в марте 2024 года в Шахдаге впервые пройдут соревнования международной серии по горнолыжному альпинизму Международной федерации лыжного альпинизма (ISMF).

В ходе презентации было отмечено, что основной целью Шахдагского центра является достижение положительной динамики в количестве местных и иностранных посетителей, повышение удовлетворенности туристов, активизация отечественной и зарубежной рекламной деятельности и особенно расширение продвижения Шахдага как круглогодичного туристического центра.

Во время медиатура были даны ответы на интересующие вопросы представителей СМИ. В рамках двухдневного мероприятия представители СМИ ознакомились с различными развлечениями, предлагаемыми гостям в отелях и туристическом центре, они воспользовались лыжным снаряжением, канатными дорогами, различными аттракционами.

В медиатуре приняли участие около 90 представителей туриндустрии и блогеров, приглашенных из России, Беларуси, Узбекистана, Казахстана и Сербии, ряда стран Ближнего Востока, а также 12 представителей зарубежных курортов-партнеров.

Отметим, что с января по 15 декабря 2023 года количество ночевок в гостиницах Шахдагского центра составило 67 тыс. 821, а общее количество гостей, посетивших центр, составило 158 тыс. 506 человек.

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