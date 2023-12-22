В Азербайджане внесены изменения в закон "Об авиации"

БАКУ /Trend/ – Воздушное судно, пересекающее государственную границу Азербайджанской Республики без получения соответствующего разрешения, нарушающее правила полетов над государственной границей Азербайджанской Республики или иным образом нарушающее правила использования воздушного пространства страны, может быть принудительно посажено по требованию органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об авиации", обсужденном сегодня на заседании Милли Меджлиса (парла).

В случаях, предусмотренных статьей 8.1 упомянутого законопроекта, после приземления воздушного судна, нарушившего правила полета, и выяснения причин нарушения, продолжение его полета допускается органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти.

За исключением случаев, когда жизни и здоровью лиц, находящихся на борту воздушного судна, угрожает опасность, или вследствие технической неисправности, аварийная посадка любого воздушного судна, входящего в воздушное пространство Азербайджанской Республики при выполнении международных рейсов, допускается только в аэропорту, установленном для этой цели органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, в целях обеспечения прохождения этим воздушным судном пограничного, таможенного и иного контроля, предусмотренного настоящим законом.

При выполнении коммерческих полетов не допускается проведение испытаний и имитации аварийных условий, не соответствующих требованиям эксплуатации.

После обсуждения проект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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