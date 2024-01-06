Внесена ясность в вопрос допущения ошибки в тендере по организации презентации Западной азербайджанской кухни

БАКУ /Trend/ - В связи с ошибками в объемах продуктов питания (первые 84 строки), допущенными в открытом тендере "Закупка услуг, связанных с организацией презентации Западной азербайджанской кухни", проведенном Государственным агентством по туризму Азербайджана, сообщаем, что при вводе данных на единый интернет-портал государственных закупок (etender.gov.az), в разделе, предназначенном для ценового предложения одного из участников исследования рыночной цены, были отображены данные объемов работ, в результате чего в графе, предназначенной для объемов, были ошибочно отображены цены.

Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом распространило Государственное агентство по туризму.

Было отмечено, что при переносе цифр из таблицы рыночных цен, указанные перед нулями запятые порталом не были учтены, вследствие чего произошла ошибка. Например, после слова "мука" в первой строке число "2,00" отобразилось как "200".

"При этом следует подчеркнуть, что в "Своде основных условий", размещенном на едином интернет-портале госзакупок, в соответствии с законодательством, вся информация указана в правильной форме, и этот фактор в полной мере создает условия для прозрачного участия компаний в конкурсе.

Для устранения указанных технических ошибок в таблицу указанных объемов работ вносятся соответствующие коррективы.

Особое значение в защите государственных интересов имеет наличие общественного контроля за работами и услугами, выполняемыми государственными учреждениями. Государственное агентство по туризму всегда учитывает этот момент, уделяя первоочередное внимание оперативному реагированию на вопросы, представляющие интерес для общественности и средств массовой информации, а также предоставлению правильной информации.

Благодарим всех, кто внимательно следит за деятельностью агентства и участвует в социализации вопроса", - отмечается в сообщении агентства.

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