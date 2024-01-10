Внесена ясность в вопрос о возможности использования пенсионного капитала в Азербайджане до достижения пенсионного возраста (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 12:53)

БАКУ /Trend/ - Внесена ясность в вопрос о возможности использования пенсионного капитала в Азербайджане до достижения пенсионного возраста.

Как сообщает в среду Trend, об этом на пресс-конференции заявил председатель Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Гималай Мамишов.

Он отметил, что эта методология характерна для частного пенсионного фонда.

"В отношении частного пенсионного фонда также подготовлены нормативные документы.

Пенсионный капитал лица, умершего без назначения ему пенсии, используется для улучшения финансового обеспечения членов его семьи", - добавил Г.Мамишов.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!