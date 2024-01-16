Продолжаются поисково-спасательные работы в связи со взрывом в цехе в Баку

БАКУ /Trend/ - Продолжаются поисково-спасательные работы в связи со вчерашним взрывом, который прогремел в цехе в Бинагадинском районе города Баку.

Об этом во вторник сообщили Trend в пресс-службе МЧС Азербайджана.

Было отмечено, что в настоящее время на месте инцидента ведутся поисковые работы с использованием специально обученных собак кинологической группы Службы спасения особого риска МЧС.

Отметим, что вчера произошел взрыв в мебельном цехе, расположенном на улице А.Кунанбаева в Бинагадинском районе города Баку. В результате происшествия спасатели вытащили из-под завалов троих людей (они живы). В общей сложности 24 человека получили ранения, семь человек погибли, их тела переданы по назначению.

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