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ООО "BakuBus" запускает автобусы по маршруту Баку-Сумгайыт

Общество Материалы 19 января 2024 14:33 (UTC +04:00)
ООО "BakuBus" запускает автобусы по маршруту Баку-Сумгайыт

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - ООО "BakuBus" запускает с 21 января автобусы по маршруту Баку-Сумгайыт.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщила пресс-секретарь ООО "Baku Bus" Асмар Алиева.

Согласно информации, линия экспресс-маршрута будет проходить от Бакинского автовокзала до автовокзала Сумгайыта и обратно. Автобусы, которые будут выпущены на эту линию, считаются комфортабельными (каждый состоит из 48 мест и багажного отделения, куда пассажиры могут разместить свой груз).

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