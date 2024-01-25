В 2024 году начнется заселение освобожденного от оккупации города Джебраил (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В 2024 году начнется возвращение бывших вынужденных переселенцев в освобожденный от оккупации город Джебраил. В настоящее время в центре города строятся 33 жилых дома.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространила Служба восстановления, строительства и управления № 1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе.

Было отмечено, что в центре города Джебраил строится жилой комплекс, который будет состоять из 33 жилых домов. В этих зданиях, состоящих из 4-5 этажей, будет 712 квартир. После завершения строительных работ в этом году в зданиях поселятся 2 158 бывших вынужденных переселенцев.

Отметим, что строительные работы выполняет Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) Азербайджана.

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