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В Азербайджане и сегодня продолжаются случаи контрабанды - Шахин Багиров

Общество Материалы 30 января 2024 11:07 (UTC +04:00)
В Азербайджане и сегодня продолжаются случаи контрабанды - Шахин Багиров

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - К сожалению, случаи контрабанды продолжаются и сегодня.

Как сообщает во вторник Trend, об этом журналистам заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Шахин Багиров.

Он отметил, что все собранные таможенные платежи направляются на благосостояние азербайджанского народа.

Ш.Багиров также подчеркнул, что в данном вопросе важную роль играют и другие органы.

"Предпринимаются попытки ввоза в Азербайджан поддельных товаров. Таможенные органы осуществляют совместную деятельность со всеми государственными органами для предотвращения подобных ситуаций", - добавил председатель ГТК.

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