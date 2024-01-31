49 НПО из 22 стран выразили солидарность с НПО Азербайджана и Армении

БАКУ /Trend/ - Работы в горнодобывающей промышленности Армении проводятся с нарушением международных экологических норм и стандартов, нанося ущерб мировой экосистеме.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении, опубликованном за подписью представителей 49 НПО и экоактивистов из 22 стран.

В заявлении НПО и экоактивисты требуют справедливости касательно этой ситуации отмечая, что ООН признаёт чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду основным правом человека.

Подчеркивается, что в то время как мировое сообщество мобилизуется для достижения Целей устойчивого развития ООН, активизирует свои усилия по решению экологических проблем, действия Армении серьезно нарушают требования Конвенции по трансграничным водам и Конвенции Европейской экономической комиссии ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо). Также отмечается, что, учитывая, что в ближайшее время в регионе Южного Кавказа, в Азербайджане, пройдет COP29, Армения в свою очередь должна воздержаться от действий, наносящих ущерб окружающей среде, и выполнять свои обязательства, вытекающие из международных конвенций.

В заявлении содержится призыв к правительству Армении и частным компаниям, которым принадлежат предприятия горнодобывающей промышленности в Армении, создать условия для проведения инспекционных, оценочных и мониторинговых работ на этих предприятиях международными экспертами, специализирующимся в области экологии и здоровья, в том числе специализированными НПО из соседних стран. НПО зарубежных стран также заявляют о своей солидарности с обращением организаций гражданского общества Азербайджана и Армении касательно немедленного прекращения работ на месторождении Амулдаг.

НПО зарубежных стран требуют от Армении выполнения своих обязательств в сфере экологии.

Заявление подписали: