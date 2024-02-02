Подразделения коммандос ВС Азербайджана отрабатывают выполнение задач в новом учебном периоде (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В связи с началом нового учебного периода в азербайджанской армии подразделения коммандос отрабатывают выполнение различных задач.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"Штабом была проведена оценка оперативной обстановки на учениях, составлены тактические отчеты, подготовлена необходимая информация и поставлены задачи подразделениям. Коммандос, покинувшие пункты постоянной дислокации по сигналу тревоги, довели до подразделений соответствующие решения по выполнению поставленных задач. Приведенные в состояние боевой готовности подразделения высокопрофессионально выполнили действия по проведению рейдов в населенных пунктах и на открытой местности, а также другим операциям", - говорится в сообщении ведомства.

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