2024 год будет очень важным с точки зрения развития пассажирского транспорта и внедрения инноваций - Анар Рзаев (Интервью)

БАКУ /Trend/ - 2024 год станет очень важным годом с точки зрения развития пассажирского транспорта и внедрения инноваций.

Об этом в интервью Trend сказал председатель правления Азербайджанского агентства наземного транспорта Анар Рзаев.

"Автобусами перевозится большое количество пассажиров. Надо признать, что текущая ситуация в этой сфере в настоящее время беспокоит не только пассажиров, но и нас. Сегодня в Баку примерно на 100 маршрутах действуют автобусы, не отвечающие современным требованиям. Поскольку некоторые из них завершили свой срок службы, существует серьезная потребность в их замене. Особенно это касается работающих в направлении окрестных сел и поселков автобусов, которые технически устарели и не соответствуют техническим требованиям и действующим экологическим нормам. С участием этих автобусов происходят несчастные случаи, возгорания", - сказал он.

Рзаев отметил, что все составляющие общественного транспорта взаимосвязаны и какое-то нововведение влияет на все компоненты. "Поэтому при проведении реформ в этой сфере мы подходим к вопросу комплексно. Мы работаем над созданием механизма государственной поддержки для обеспечения устойчивых услуг общественного транспорта. Наша главная цель - модернизация транспортной инфраструктуры, безопасные и эффективные меры управления, обеспечение комфорта пассажиров. С этой целью нами разработана новая устойчивая финансовая модель и в ближайшее время начнется ее реализация", - сказал он.

Председатель правления агентства сказал, что с целью достижения принципиальных качественных изменений в пассажирских перевозках по внутригородским и пригородным маршрутам в Баку агентство планирует оптимизировать маршрутную сеть с участием авторитетной международной консалтинговой компании

"В этом направлении проводится комплексный анализ, охватывающий уровень доступности, эффективности и качества маршрутной сети. В целях повышения доступа населения к услугам пассажирских перевозок будет осуществлен ряд мероприятий, включая организацию новых маршрутов, соответствующих пассажиропотоку, или внесение изменений в существующие схемы движения маршрутов, а также проведение конкурсов на обеспечение оперативного управления маршрутами и внедрение инновационных методов в пассажирском обслуживании. В рамках оптимизационных мероприятий мы нацелены на организацию пассажирских перевозок экологически чистыми транспортными средствами, поддерживающими переход на новую, удобную безналичную систему оплаты. В связи с этим перевозчики были предупреждены о проведении работ по обновлению автобусного парка, расширению водительской базы и совершенствованию своих знаний и навыков для достижения поставленных целей", - сказал Рзаев.

Он отметил, что одним из важнейших нововведений, предусмотренных в сфере пассажирских перевозок, является введение в эксплуатацию электрических автобусов. "Это один из приоритетных вопросов. Некоторое время назад в Баку были выпущены на линии автобусы с электродвигателем, полностью отвечающие требованиям современных пассажирских перевозок. Один из автобусов был новым, а другой какое-то время эксплуатировался. Цель состоит в том, чтобы проверить соответствие электрических автобусов существующему рельефу города Баку, а также то, как они будут работать после определенного периода эксплуатации. По результатам этого будет оценена возможность использования автобусов с электродвигателем в общественном транспорте города Баку. Ввод в эксплуатацию новых экологически чистых автобусов также означает некоторое расширение сферы применения системы безналичных платежей и, как следствие, предоставление нашим пассажирам услуг, соответствующих современным стандартам, как по качеству, так и по безопасности", - сказал председатель правления агентства.

По его словам, на сегодня в Баку более 600 автобусов на 80 маршрутах пока не перешли на безналичную систему оплаты. "Из них технически невозможен переход на безналичные платежи 350 автобусов. Отмечу, что переходу на безналичные платежи также противятся некоторые перевозчики. Наша цель - обеспечить переход всех автобусов на безналичную систему оплаты для удобства граждан, повышения уровня обслуживания. Реформы в сфере пассажирских перевозок также будут охватывать это направление. Применение безналичных платежей не ограничится только столицей. В Сумгайыте также ведется работа по внедрению безналичных расчетов в городском общественном транспорте. Оплата в экспресс-автобусе Баку-Сумгайыт осуществляется в безналичном порядке. Проводятся работы по совершенствованию существующей безналичной платежной системы, позволяющей использовать все виды платежных средств в общественном транспорте. После этого появится возможность осуществлять оплату со всех банковских карт и мобильных устройств, поддерживающих бесконтактную технологию. В ближайшее время будет опробовано осуществление платежей банковскими картами на нескольких маршрутах. После тестирования предполагается начать первоначальное внедрение этой платежной системы. Я думаю, что 2024 год будет очень важным годом с точки зрения развития пассажирского транспорта и внедрения инноваций", - сказал Рзаев.

Он отметил, что в настоящее время проводятся исследования и анализ в том, что касается различного тарифного подхода, который также называется тарифным меню. "Как я уже упоминал, любые инновации, применяемые в общественном транспорте, влияют на все его компоненты. Чтобы обеспечить реализацию тарифного меню, автобусы, работающие на всех маршрутах, должны поддерживать систему безналичной оплаты. Наша цель - обеспечение комфортного проезда пассажиров, расширение возможностей применения безналичных платежных инструментов в общественном транспорте, внедрение гибкой тарифной политики, современных способов оплаты, а также достижение мобильности общественного транспорта в городе", - сказал председатель правления агентства.

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