Альфредо Родригес выступил с джазовыми ритмами в Центре Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Третьего марта в Центре Гейдара Алиева состоялся концерт всемирно известного пианиста Альфредо Родригеса и его трио.

Как сообщает Trend, музыкант выступил на концерте с джазовыми ритмами, а динамичные импровизации и танцы подарили публике неповторимые моменты.

Альфредо Родригес – известный джазовый пианист, номинант на премию «Грэмми».

Кубинский джазмен впервые привлек к себе внимание в 2006 году на престижном джазовом фестивале в швейцарском Монтре. В 2009 году Альфредо Родригес переехал в Соединенные Штаты Америки, на родину джаза, где стал одним из ведущих исполнителей этого музыкального жанра. С тех пор Альфредо Родригес известен как пианист с безграничным потенциалом.

Альфредо Родригес и его трио ранее уже выступали с концертной программой в Центре Гейдара Алиева в июле 2023 года. Тогда в рамках своего мирового турне они стали участниками V Международных Бакинских летних дней джаза. Выступление коллектива запомнилось множеством интересных моментов, в том числе танцами музыкантов со зрителями.

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