Верим, что азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоюет лицензию на Олимпийские игры – тренер сборной

БАКУ /Trend/ - Верим, что азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоюет лицензию на Олимпийские игры 2024.

Как передает в среду Trend, об этом сказал журналистам тренер сборной Азербайджана по мужской спортивной гимнастике Эльдар Сафаров.

"На Кубке мира, который стартует завтра в Баку, нашу страну в соревнованиях по мужской спортивной гимнастке представят пять спортсменов - Никита Симонов, Иван Тихонов, Расул Ахмедзаде, Мансум Сафаров, Мурад Агарзаев. Это третий по счету Кубок мира по спортивной гимнастике в этом году, в котором наша сборная принимает участие. К соревнованиям в Баку сборная готовилась активно, тренировки проходили два раза в день", - подчеркнул тренер, напомнив, что на прошедшем в Германии Кубке мира азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоевал золотую медаль в упражнении на кольцах.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике пройдет в Национальной арене гимнастики в Баку с 7 по 10 марта. В соревнованиях примут участие представители 67 стран мира.

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