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Стали известны новые вице-президенты АФФА

Общество Материалы 2 апреля 2024 12:32 (UTC +04:00)
Стали известны новые вице-президенты АФФА

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - Стали известны новые вице-президенты АФФА.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на İdman.biz, они определились на отчетно-выборной конференции организации.

После избрания Ровшана Наджафа президентом ассоциации и определения членов исполкома были объявлены и вице-президенты. На эти должности были избраны Сархан Гаджиев, Эльшад Насиров, Балакиши Гасымов и Кёнуль Мехтиева.

Отметим, что до этого вице-президентами АФФА были Эльшад Насиров, Рауф Алиев и Вагиф Садыгов.

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