Таксометр необязателен для такси, работающих через операторов заказа - Азербайджанское агентство наземного транспорта

БАКУ /Trend/ - В такси, работающих через операторов заказа, нет необходимости в установке таксометра.

Об этом говорится в сообщении Азербайджанского агентства наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта, передает в субботу Trend.

"Программное обеспечение операторов заказа такси выполняет функцию таксометра. Стоимость проезда рассчитывается с помощью программного обеспечения", - говорится в сообщении.

Отметим, что Кабинет министров утвердил "Требования к техническим показателям, внутреннему и внешнему оформлению автотранспортных средств, используемых для регулярных пассажирских перевозок, и легковых автомобилей такси".

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