Первые награждения заключительного дня Открытого первенства «Оджаг» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском Олимпийском спортивном комплексе продолжается четвертое по счету Открытое первенство «Оджаг» по художественной гимнастике.

Как сообщает в субботу Trend, в последний день соревнования прошли первые церемонии награждения.

Определились победители и призеры среди гимнасток 2014 года рождения в категории А и 2013 года рождения в категории С:

2014 год рождения, категория А (многоборье)

1. Мишель Анискина (Оджаг)

2. Наргиз Алиева (Оджаг)

3. Айла Аббасзаде (Оджаг)

Обруч

Наргиз Алиева (Оджаг)

Мяч

1. Мишель Анискина (Оджаг)

2. Элисса Алиева (Центр водных видов спорта)

Булавы

1. Фатима Тарвердиева (Оджаг)

2. Лала Новрузова (Школа гимнастики)

3. Сафия Расул (Школа детско-юношеского резерва)

Лента

1. Мишель Анискина (Оджаг)

2. Лала Новрузова (Школа гимнастики)

3. Элисса Алиева (Центр водных видов спорта)

2013 год рождения, категория С

Обруч

Селин Алиева (Школа гимнастики)

Мяч

Лейла Азагова (Оджаг Спорт)

Булавы

1. Фарах Азизова (Школа гимнастики)

2. Нурай Юсубова (Грация)

3. Фарах Керимли (Зира)

Лента

Аху Рзаева (Центр водных видов спорта).

В соревновании участвуют 182 гимнастки, представляющие «Оджаг Спорт», Бакинскую школу гимнастики, Школу олимпийского резерва, Олимпийский комплекс Шагана, Дворец водных видов, культурный центр «Зира».