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В Азербайджане не имеющие пропускной карты водители такси будут штрафоваться

Общество Материалы 8 апреля 2024 15:05 (UTC +04:00)
В Азербайджане не имеющие пропускной карты водители такси будут штрафоваться

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Для реализации механизма контроля за деятельностью такси в информационной системе "AYNA" создана подсистема "E-taksi".

Об этом в понедельник Trend сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.

Было отмечено, что анонимизированные операторами данные будут передаваться в эту систему в режиме реального времени. Кроме того, сотрудники агентства и Государственной дорожной полиции будут физически на территориях проверять пропускные карты.

Водители, занимающиеся перевозкой пассажиров легковыми автомобилями такси без пропускной карты, будут штрафоваться в соответствии с Кодексом об административных проступках.

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