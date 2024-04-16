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Азербайджан ввел ограничения на ввоз продукции птицеводства из ряда стран

Общество Материалы 16 апреля 2024 21:12 (UTC +04:00)
Азербайджан ввел ограничения на ввоз продукции птицеводства из ряда стран

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Согласно официальным данным Всемирной организации по охране здоровья животных, в индийском штате Андхра-Прадеш, на острове Лейте на Филиппинах и в штате Техас в США зарегистрированы вспышки высокопатогенного птичьего гриппа. Для защиты территории Азербайджана, в соответствии с "Кодексом здоровья наземных животных" и с учетом принципа зонирования, ввоз продукции животного происхождения с указанных территорий и с территорий в радиусе 10 км от них ограничен.

Об этом Trend сообщили в отделе информационного обеспечения и инновационных решений Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

"К этому относятся ограничение на импорт и транзит живой птицы и инкубационных яиц, мяса птицы, готовых продуктов из всех видов продукции птицеводства (кроме продукции, подвергнутой термической обработке, обеспечивающей уничтожение вируса птичьего гриппа), кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок, полученных методом растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза), оборудования, используемого для содержания, забоя птицы и переработки птичьего мяса. В то же время в целях усиления мер контроля было направлено обращение в Государственный таможенный комитет для принятия соответствующих мер в связи с транспортными средствами, прибывающими из указанных административно-территориальных единиц или следующими транзитом через эти административно-территориальные единицы и въезжающими в нашу республику", - говорится в сообщении.

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