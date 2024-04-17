Умер бывший депутат парламента Азербайджана (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Бывший депутат парламента Азербайджана Хады Раджабли скончался в возрасте 76 лет.

Как сообщили в среду Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB), 17 апреля около 06:38 поступил вызов в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи в связи с ухудшением состояния здоровья бывшего депутата, бывшего председателя комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент) Хады Раджабли.

Сообщается, что к вызову была привлечена бригада скорой медицинской помощи. Смерть Хады Раджабли наступила до прихода врача.

Отметим, что Хады Раджабли был депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики IV созыва.

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