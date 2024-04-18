За последние месяцы в дошкольные учреждения назначены 39 директоров - Эшги Багиров

БАКУ /Trend/ - За последние три месяца в дошкольные образовательные учреждения назначены 39 директоров.

Об этом сказал на брифинге директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Азербайджана Эшги Багиров, сообщает в четверг Trend.

Он сказал, что также за этот период были приняты на работу 282 воспитателя.

"В текущем году будет проведена диагностическая оценка работы 17 тысяч педагогов-воспитателей", - сказал Багиров.

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