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За последние месяцы в дошкольные учреждения назначены 39 директоров - Эшги Багиров

Общество Материалы 18 апреля 2024 16:12 (UTC +04:00)
За последние месяцы в дошкольные учреждения назначены 39 директоров - Эшги Багиров

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - За последние три месяца в дошкольные образовательные учреждения назначены 39 директоров.

Об этом сказал на брифинге директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Азербайджана Эшги Багиров, сообщает в четверг Trend.

Он сказал, что также за этот период были приняты на работу 282 воспитателя.

"В текущем году будет проведена диагностическая оценка работы 17 тысяч педагогов-воспитателей", - сказал Багиров.

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