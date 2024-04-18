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Цель - успешное выступление на чемпионате мира - Эльбрус Рзаев (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 18 апреля 2024 14:36 (UTC +04:00)
Цель - успешное выступление на чемпионате мира - Эльбрус Рзаев (ФОТО/ВИДЕО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - На YouTube-канале İdman.biz TV в эфир вышел очередной выпуск проекта "İdman Bizdə".

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на İdman.biz, гостями программы стали главный тренер юношеской сборной Азербайджана по боксу Эльбрус Рзаев и завоевавший титул победителя чемпионата Европы по боксу в городе Пореч (Хорватия) Омар Асланлы.

Опытный специалист оценил выступление команды и потенциал национальной сборной на чемпионате Европы.

Омар Асланлы прокомментировал свой путь к золоту и будущие цели.

Представляем вниманию читателей видеоверсию интервью:

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Цель - успешное выступление на чемпионате мира - Эльбрус Рзаев (ФОТО/ВИДЕО)
Цель - успешное выступление на чемпионате мира - Эльбрус Рзаев (ФОТО/ВИДЕО)
Цель - успешное выступление на чемпионате мира - Эльбрус Рзаев (ФОТО/ВИДЕО)
Цель - успешное выступление на чемпионате мира - Эльбрус Рзаев (ФОТО/ВИДЕО)
Цель - успешное выступление на чемпионате мира - Эльбрус Рзаев (ФОТО/ВИДЕО)
Цель - успешное выступление на чемпионате мира - Эльбрус Рзаев (ФОТО/ВИДЕО)
Цель - успешное выступление на чемпионате мира - Эльбрус Рзаев (ФОТО/ВИДЕО)
Цель - успешное выступление на чемпионате мира - Эльбрус Рзаев (ФОТО/ВИДЕО)
Цель - успешное выступление на чемпионате мира - Эльбрус Рзаев (ФОТО/ВИДЕО)
Цель - успешное выступление на чемпионате мира - Эльбрус Рзаев (ФОТО/ВИДЕО)
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