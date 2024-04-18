Цель - успешное выступление на чемпионате мира - Эльбрус Рзаев (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На YouTube-канале İdman.biz TV в эфир вышел очередной выпуск проекта "İdman Bizdə".

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на İdman.biz, гостями программы стали главный тренер юношеской сборной Азербайджана по боксу Эльбрус Рзаев и завоевавший титул победителя чемпионата Европы по боксу в городе Пореч (Хорватия) Омар Асланлы.

Опытный специалист оценил выступление команды и потенциал национальной сборной на чемпионате Европы.

Омар Асланлы прокомментировал свой путь к золоту и будущие цели.

Представляем вниманию читателей видеоверсию интервью:

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!