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Президент COP29 встретился с бывшим госсекретарем США

Общество Материалы 19 апреля 2024 00:34 (UTC +04:00)
Президент COP29 встретился с бывшим госсекретарем США

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев встретился в Вашингтоне с бывшим госсекретарем США Джоном Керри в ходе 11-го заседания Коалиции министров финансов по климатическим действиям в рамках весеннего совещания, проводимого МВФ и Группой Всемирного банка.

Как передает Trend, об этом сообщается на странице COP-29 в соцсети Х.

Сообщается, что на встрече обсуждались вопросы подготовки к COP29, вопросы совместного сотрудничества в обеспечении благоприятных климатических условий для будущих поколений планеты.

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