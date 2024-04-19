Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 19 апреля 2024 22:33 (UTC +04:00)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На Венецианской биеннале современного искусства состоялось открытие павильона Азербайджана, организованного Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры и посольства нашей страны в Италии.

Как сообщает Trend, 60-я Венецианская биеннале современного искусства, которая продлится до 24 ноября, проводится под лозунгом «Чужеземцы повсюду» (Foreigners Everywhere).

Павильон Азербайджана размещается в Кампо делла Тана, одном из архитектурных памятников XVI века в Венеции, и, будучи организован на тему «От Каспия до Розовой планеты: я здесь» (From Caspian to Pink Planet: I Am Here), отражает лозунг биеннале.

Выступая на открытии павильона, помощник Президента Азербайджанской Республики, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров напомнил о проектах поддержки, оказанной Фондом в истекший период азербайджанским художникам. Он отметил, что Фонд Гейдара Алиева также принимает участие в организации павильонов на Венецианской биеннале.

Анар Алакбаров поблагодарил всех, кто принимал участие в создании павильона, в том числе куратора проекта – критика современного искусства, профессора искусствоведения, куратора итальянского павильона на 53-й Венецианской биеннале Луку Беатриса, Министерство культуры Азербайджана, а также посольство нашей страны в Италии.

Куратор павильона Азербайджана на Венецианской биеннале Лука Беатрис подчеркнул, что современная азербайджанская архитектура ведет диалог с историей, а наше искусство является наиболее точным отражением нацеленных на будущее отношений. Лука Беатрис призвал участников мероприятия посетить Баку с тем, чтобы понять культурный и художественный темперамент нашей древней страны.

Затем гости ознакомились с павильоном Азербайджана.

Среди посетителей нашего павильона находились также генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая, министр культуры представленных на Венецианской биеннале Объединенных Арабских Эмиратов Салем бин Халед Аль Касими.

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился в рамках Венецианской биеннале с министром культуры Объединенных Арабских Эмиратов Салемом бин Халедом Аль Касими и коллегами из других стран. На встречах был проведен обмен мнениями о развитии сотрудничества в области культуры и совместных культурных проектах.

Наша страна участвует в Венецианской биеннале, одной из самых известных мировых площадок в области современного искусства, с 2007 года. В павильоне Азербайджана на 60-й Венецианской биеннале посредством богатой палитры произведений заслуженных художников Ирины Эльдаровой, Рашада Алекберова, художницы Вюсали Агаразиевой исследуется тема чужбины, доводится до внимания актуальность этой темы для Азербайджана.

На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На Венецианской биеннале состоялось открытие павильона Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости