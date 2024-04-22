Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджанская гимнастка завоевала "серебро" в Турции

Общество Материалы 22 апреля 2024 19:30 (UTC +04:00)
Азербайджанская гимнастка завоевала "серебро" в Турции

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка София Мамедова успешно выступила на Международном турнире по художественной гимнастике "Bosphorus Cup" в Стамбуле (Турция), сообщили Trend в понедельник в Федерации гимнастики Азербайджана.

На соревнованиях София Мамедова завоевала серебряную медаль в упражнениях с обручем.

Отметим, что Международный турнир по художественной гимнастике "Bosphorus Cup" прошел в Стамбуле 19-21 апреля.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости