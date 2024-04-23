Благодарны Гейдару Алиеву за успешное руководство БАМом - ветеран

МОСКВА /Trend/ - Мы благодарны Гейдару Алиеву за успешное руководство строительством Байкало-Амурской магистрали.

Как передает Trend, об этом журналистам в Кремле заявил бывший начальник штаба ЦК ВЛКСМ на строительстве БАМа в 1974–1983 годах Юрий Вербицкий.

"Все было выполнено великолепно. После успешного завершения азербайджанцами постоянной станции на БАМе и сооружения постоянного поселка они приступили к строительству еще одной станции - Ангоя, вокзал которой назван в честь Гейдара Алиева. Мы благодарны ему за его вклад в строительство БАМа. Считаю, что, если бы он остался в руководстве СССР, Советский Союз до сих пор бы процветал", - отметил Вербицкий.

Напомним, что 22 апреля в Москве состоялась совместная встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Российской Федерации Владимира Путина с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летия Байкало-Амурской магистрали.

БАМ - знаковый проект как для России, так и для Азербайджана. Успех строительства этой одной из самых протяженных железнодорожных линий в мире напрямую связан с именем общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Будучи первым заместителем председателя Совмина СССР Гейдар Алиев стал первым руководителем, который принял решение ознакомиться с ходом строительства непосредственно на местах.

Именно его десятидневная поездка по БАМу стала поворотным моментом в строительстве магистрали.

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