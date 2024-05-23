Еще один азербайджанский дзюдоист стал чемпионом мира

БАКУ /Trend/ - В Абу-Даби завершается чемпионат мира по дзюдо.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, в пятый день на татами вышел азербайджанский спортсмен Зелим Коцоев (100 кг).

Зелим Коцоев начал выступление со второго круга, победив Юнг-Хун Вона (Южная Корея). Далее он нанес поражение Петеру Пальчику (Израиль), а в четвертьфинале выиграл у Николоза Шеразадишвили (Испания). В полуфинале Зелим обыграл Хорхе Фонсеку (Португалия), а в финале победил Шади Эль-Ханаса (Канада), впервые выиграв титул чемпиона мира.

На счету нашей команды по итогам мундиаля две высшие награды. Ранее этот титул завоевал Хидаят Гейдаров (73 кг), который спустя 11 лет принес Азербайджану вторую победу на ЧМ по дзюдо.

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