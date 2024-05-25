Определен земельный участок для строительства солнечной электростанции в Джебраиле

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана принял решение об определении земельного участка, находящегося в государственной собственности на административной территории Джебраильского района, как территории возобновляемых источников энергии для строительства солнечной электростанции.

Как сообщает Trend, согласно решению, на административной территории Джебраильского района, входящего в Восточно-Зангезурский экономический район, земельный участок площадью 940,0 га, состоящий из двух частей, находящихся в государственной собственности, определен как территория возобновляемых источников энергии для строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт.

Министерство энергетики должно осуществить мероприятия по выбору производителя электрической энергии на этой территории в соответствии с требованиями "Порядка выбора производителя электрической энергии на территории возобновляемых источников энергии", утвержденного указом Президента Азербайджанской Республики от 2 августа 2023 года № 2285.

С даты вступления в силу настоящего решения разрешение на строительство солнечной электростанции на земельном участке площадью 940,0 гектаров, определенном как территория возобновляемых источников энергии для производства электрической энергии, предоставляется в соответствии с Градостроительным и строительным кодексом Азербайджанской Республики в срок, предусмотренный статьей 6.7 закона Азербайджанской Республики "Об использовании возобновляемых источников энергии для производства электрической энергии".

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре должен уведомить об этом Кабинет министров Азербайджанской Республики в течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство, а в случае невыдачи разрешения на строительство в установленный срок - в течение трех дней со дня окончания срока.

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