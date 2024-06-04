В Азербайджане назначен новый командующий Силами специального назначения

БАКУ /Trend/ - Назначен новый командующий Силами специального назначения.

Как сообщает во вторник Trend, соответствующий приказ подписал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

Согласно приказу, исполняющим обязанности командующего Силами спецназа назначен генерал-майор Акиф Пирвердиев. До этого назначения А.Пирвердиев был заместителем по материально-техническому обеспечению Сил спецназа.

Напомним, что прежний командующий Силами специального назначения генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев некоторое время назад был назначен заместителем министра обороны - командующим Сухопутными войсками.

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