Еще 30 детей из Украины доставлены в Азербайджан в целях реабилитации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня при организации Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана еще 30 украинских детей были доставлены в Азербайджан в целях социально-психологической реабилитации.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве, в лагере, расположенном в городе Баку, будут организованы уроки национального танца для детей и индивидуальные консультации профессионального психолога.

"Затем дети примут участие в коротком ознакомительном туре по Баку. У них будет возможность ознакомиться с Ичери Шехер и Дворцовым комплексом Ширваншахов, а также Девичьей башней, Приморским бульваром, храмом Атешгях, памятником Янардаг и интересно провести здесь время. В последующие дни планируется в Баку и регионах страны участие детей в групповой терапии, занятиях медитацией и йогой, а также в психосоциальных тренингах, ознакомление с национальной кухней и участие в мастер-классах. Участников лагеря также ознакомят с историей и достопримечательностями городов Габала и Шеки.

В рамках 10-дневной программы социальной реабилитации будет оказана поддержка в стабилизации эмоционального состояния детей, а также в обеспечении их интеграции в общество. Отметим, что вместе с предыдущими 4 группами в Азербайджан были доставлены и обеспечены услугами социально-психологической реабилитации в общей сложности около 150 украинских детей", - говорится в сообщении ведомства.

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