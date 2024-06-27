В Баку снизились цены на ряд автомобилей

БАКУ /Trend/ - На автомобильном рынке Баку два месяца подряд наблюдалось снижение цен.
Об этом в четверг Trend сообщили в Центре экономического и социального развития (CESD).
Было отмечено, что это связано с массовым выставлением на продажу ряда автомобилей, которые ранее использовались в качестве такси.
Так, цены на автомобили стоимостью до 10 тысяч манатов в мае снизились на 6.8 процента.
Несмотря на то, что спрос на автомобили работающие на бензине марки АИ-95 и более дорогие автомобили снизился, цены на эти автомобили не изменились.
Напомним, что Кабинет министров Азербайджана утвердил "Требования к техническим показателям, внутреннему и внешнему оформлению автотранспортных средств, используемых для регулярных пассажирских перевозок, и легковых автомобилей такси".
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