В Баку снизились цены на ряд автомобилей

БАКУ /Trend/ - На автомобильном рынке Баку два месяца подряд наблюдалось снижение цен.

Об этом в четверг Trend сообщили в Центре экономического и социального развития (CESD).

Было отмечено, что это связано с массовым выставлением на продажу ряда автомобилей, которые ранее использовались в качестве такси.

Так, цены на автомобили стоимостью до 10 тысяч манатов в мае снизились на 6.8 процента.

Несмотря на то, что спрос на автомобили работающие на бензине марки АИ-95 и более дорогие автомобили снизился, цены на эти автомобили не изменились.

Напомним, что Кабинет министров Азербайджана утвердил "Требования к техническим показателям, внутреннему и внешнему оформлению автотранспортных средств, используемых для регулярных пассажирских перевозок, и легковых автомобилей такси".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!