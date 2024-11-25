Выполнявший рейс Москва–Шарджа самолет запросил вынужденной посадки в бакинском аэропорту

БАКУ /Trend/ - Капитан воздушного судна авиакомпании "Air Arabia", выполнявшего рейс Москва–Шарджа, запросил вынужденной посадки в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Данное решение было принято в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров на борту.

Как сообщает Trend, самолет "Airbus A320" благополучно приземлился в Бакинском аэропорту в 18:54 по местному времени. Соответствующие службы аэропорта были приведены в состояние повышенной готовности, бригада скорой медицинской помощи оперативно на месте оказала пассажиру необходимую помощь. Затем его доставили в больницу для обследования.

Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев располагает всей необходимой инфраструктурой и высокопрофессиональным коллективом в соответствии с современными требованиями для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации и обеспечения безопасности пассажиров.