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Названо количество мин, обнаруженных за неделю на освобожденных территориях Азербайджана

Общество Материалы 16 декабря 2024 16:14 (UTC +04:00)
Названо количество мин, обнаруженных за неделю на освобожденных территориях Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джебраиле, Губадлы и Зангилане было обнаружено 73 противопехотных, 24 противотанковые мины, 612 неразорвавшихся боеприпаса.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в еженедельном отчете, опубликованном Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) об операциях по разминированию, проведенных с 9 по 15 декабря на освобожденных от оккупации территориях вовлеченными в разминирование структурами.

Согласно информации, 722 гектара земли были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Отметим, что операции по разминированию были проведены ANAMA, министерством обороны, министерством по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службой Азербайджана, а также четырьмя частными компаниями.

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