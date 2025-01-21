Араик Арутюнян не ходатайствовал о замене в отношении него меры пресечения

БАКУ /Trend/ - Араик Арутюнян, в отличие от других обвиняемых в многочисленных преступлениях против Азербайджана, не ходатайствовал о замене меры пресечения на домашний арест, сообщает Trend.

Как сообщалось ранее, 21 января продолжилось открытое подготовительное судебное заседание по уголовному делу о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследования, пытки, грабеж и другие незаконные действия, совершенные государством Армения и её вооруженными силами, а также так называемой "Нагорно-Карабахской Республикой", созданной Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, и её незаконными вооружёнными формированиями.

В ходе судебного разбирательства были рассмотрены ходатайства защиты.

Адвокаты большинства обвиняемых попросили о замене меры пресечения в виде ареста в отношении лиц, которых они защищают, на домашний арест.

Защищавший государственное обвинение прокурор выразил отношение к ходатайствам и попросил сохранить меру пресечения в виде ареста неизменной, учитывая, что личность обвиняемых, тяжесть и характер деяний, в которых они обвиняются, а также замена ареста домашним арестом помешают проведению объективного судебного разбирательства.

Представители потерпевших и потерпевшие лица, в том числе руководитель Аппарата Кабинета министров Руфат Мамедов, выступавший в качестве потерпевшего от имени азербайджанского государства, попросили не удовлетворять ходатайства и оставить обвиняемых под арестом.

Судья Зейнал Агаев предоставил каждому из обвиняемых слово в связи с ходатайствами.

Обвиняемый Араик Арутюнян отметил, что, в отличие от других обвиняемых, он не ходатайствовал о домашнем аресте ни от имени своего адвоката, ни от себя, а также не имеет жалоб на состояние здоровья. "Если есть проблемы со здоровьем, они решаются в изоляторе. В целом же я не слышал жалоб от других обвиняемых по поводу их здоровья", - сказал он.

Обвиняемые Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Меликсет Пашаян, Давит Аллахвердиян попросили об удовлетворении ходатайств и переводе под домашний арест.

Другие обвиняемые оставили вопрос о ходатайствах на усмотрение суда.

Очередное заседание суда состоится 27 января, в ходе него будут оглашены решения по ходатайствам.

Напомним, что 15 человек обвиняются в преступлениях, совершенных Республикой Армения и ее вооруженными силами, в том числе созданной Арменией незаконной "Нагорно-Карабахской Республикой" и ее незаконными вооруженными формированиями.

Нижеследующие лица: Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Хенрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердиян Давит Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири соответственно периодам их участия в преступных деяниях, обвиняются по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики: статья 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой ), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное удерживание человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права ), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям.

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