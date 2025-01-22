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В Баку проходит II заседание председателей комитетов по здравоохранению парламентов стран-членов ТЮРКПА

Общество Материалы 22 января 2025 12:22 (UTC +04:00)
В Баку проходит II заседание председателей комитетов по здравоохранению парламентов стран-членов ТЮРКПА

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана проходит второе заседание председателей комитетов по здравоохранению парламентов стран-членов Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА).

Как сообщает в среду Trend, в заседании наряду с Азербайджаном принимают участие представители Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Турецкой Республики Северного Кипра, а также Секретариата ТЮРКПА.

На мероприятии пройдут обсуждения на тему "Изменение климата и здоровье: Ответные меры на влияние изменений климата на здоровье в законодательстве".

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