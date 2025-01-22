Заболевания, вызванные загрязнением окружающей среды, представляют опасность для детей и пожилых людей - Ахлиман Амирасланов

БАКУ /Trend/ - Заболевания, вызванные загрязнением окружающей среды, представляют опасность для детей и пожилых людей.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил сегодня во время второго заседания председателей комитетов по здравоохранению парламентов стран-членов Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, комиссии по окружающей среде и природным ресурсам и охране здоровья ТЮРКПА, академик Ахлиман Амирасланов.

Он отметил, что система здравоохранения сегодня сталкивается не только с традиционными проблемами, но и с последствиями изменений климата.

"Сокращение выбросов углекислого газа, развитие "зеленых" технологий являются одними из основных направлений работы на этом пути. Азербайджан, как и другие страны, проводит активную работу по устранению последствий изменения климата.

Мы должны серьезно относиться к этим вопросам ради здоровья наших граждан", - добавил А.Амирасланов.

Отметим, что сегодня в Баку проходит второе заседание председателей комитетов по здравоохранению парламентов стран-членов ТЮРКПА.

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