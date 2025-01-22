Изменение климата и его воздействие на здоровье представляет собой чрезвычайную ситуацию - Ведат Бильгин

БАКУ /Trend/ - Изменение климата и его воздействие на здоровье представляет собой чрезвычайную ситуацию.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил сегодня во время второго заседания председателей комитетов по здравоохранению парламентов стран-членов Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) председатель комиссии по здравоохранению, семье, труду и социальным вопросам Великого Национального собрания Турции Ведат Бильгин.

Он отметил, что установление баланса между человеком и природой всегда приводит к результатам, которые затрагивают не только одно общество или страну, но и могут касаться всего человечества.

"Причиной климатических изменений в современную эпоху является нарушение естественного взаимодействия между людьми и природой. Мы также знаем, что рост числа раковых заболеваний связан с изменением климата. Это происходит в разных странах и представляет угрозу для всего человечества.

Загрязняется не только воздух, но и почва. Даже чрезмерное использование неестественных удобрений наносит ей вред", — добавил он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит второе заседание председателей комитетов по здравоохранению парламентов стран-членов ТЮРКПА.

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