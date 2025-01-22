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Изменение климата напрямую влияет на здоровье - парламентарий Кыргызстана

Общество Материалы 22 января 2025 13:27 (UTC +04:00)
Изменение климата напрямую влияет на здоровье - парламентарий Кыргызстана
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - Изменение климата напрямую влияет на здоровье, и важную роль в этом процессе играет социальная адаптация молодежи.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила сегодня во время второго заседания председателей комитетов по здравоохранению парламентов стран-членов Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) председатель комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по социальной политике Винера Раимбачаева.

Она отметила, что если мы хотим предложить молодежи более красивую и здоровую жизнь, необходимо инвестировать в их будущее.

"Для этого важно использовать ресурсы, оказывающие минимальное негативное воздействие на природу, а также избегать ситуаций, наносящих вред обществу", — подчеркнула она.

Винера Раимбачаева также выразила благодарность Азербайджану за организацию такого важного мероприятия.

Отметим, что сегодня в Баку проходит второе заседание председателей комитетов по здравоохранению парламентов стран-членов ТЮРКПА.

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