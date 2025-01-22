Климатический кризис сильно влияет и на Турецкую Республику Северного Кипра - Филиз Бесим

БАКУ /Trend/ - Климатический кризис - это проблема, которая оказывает большое влияние и на Турецкую Республику Северного Кипра.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала сегодня во время второго заседания председателей комитетов по здравоохранению парламентов стран-членов Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА), заместитель председателя комитета по административным, общественным и здравоохранительным вопросам Меджлиса Турецкой Республики Северного Кипра Филиз Бесим.

Она отметила влияние последствий изменения климата на здоровье людей.

"Мы в Турецкой Республике Северного Кипра уже начали сталкиваться с наводнениями, штормами и многими другими природными явлениями, которые раньше не были характерны для региона. Мы также хорошо осведомлены о последствиях экстремальной жары для здоровья", - добавила Филиз Бесим.

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